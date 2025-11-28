В США назвали возможную причину согласия Ермака на отставку

NYT: Ермак мог согласиться на отставку во избежание вотума недоверия

Ушедший в отставку глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак мог согласиться покинуть свой пост во избежание вынесения вотума недоверия. Такое мнение высказала американская газета The New York Times (NYT).

Как отмечается в статье, чиновник мог пожертвовать собой, чтобы не допустить такого развития событий. Однако, как подчеркивает издание, пока неясно, поможет ли его отставка предотвратить это.

В пятницу, 28 ноября, Ермак подал в отставку, президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака.