21:12, 28 ноября 2025Мир

В США назвали возможную причину согласия Ермака на отставку

NYT: Ермак мог согласиться на отставку во избежание вотума недоверия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Ушедший в отставку глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак мог согласиться покинуть свой пост во избежание вынесения вотума недоверия. Такое мнение высказала американская газета The New York Times (NYT).

Как отмечается в статье, чиновник мог пожертвовать собой, чтобы не допустить такого развития событий. Однако, как подчеркивает издание, пока неясно, поможет ли его отставка предотвратить это.

В пятницу, 28 ноября, Ермак подал в отставку, президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака.

