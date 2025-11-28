Зеленский уволил главу Офиса президента Украины Ермака

Зеленский уволил Ермака с должности главы Офиса президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента (ОП) страны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя Офиса президента Украины», — говорится в документе, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским 28 ноября.

Утром 28 ноября стало известно, что к Ермаку с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Спустя несколько часов Зеленский объявил, что Ермак подал в отставку с должности руководителя ОП Украины.

Ермак также являлся главой украинской делегации на переговорах с Россией и США. После его отставки Зеленский сообщил, что Киев на встрече с Вашингтоном будут представлять начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.