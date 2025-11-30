Бывший СССР
Песков рассказал об ошибках Зеленского

Песков: Зеленский совершил много ошибок и не справляется с кризисом на Украине
Ольга Коровина

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не справляется с кризисной ситуацией в стране. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Пескова, это происходит из-за действий «других игроков», появившихся на фоне выхода на мирное урегулирование. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и другие структуры «контролируют западники».

«У него было много политических ошибок, когда принимались законопроекты, потом откатывали обратно», — высказался Песков о действиях Зеленского.

Ранее Песков заявил, что из-за политической неопределенности в связи с коррупционным скандалом в Киеве стало сложно делать прогнозы о будущем.

В пятницу, 28 ноября, Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Ермака фактически уволило Национальное антикоррупционное бюро Украины, поскольку решение о снятии его с должности было принято после обысков. Зеленский вместе с тем анонсировал полную перезагрузку офиса президента Украины.

