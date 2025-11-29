В Кремле заявили о политической неопределенности из-за скандала в Киеве

Песков: Скандал в Киеве ведет к политической неопределенности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за политической неопределенности в связи с коррупционным скандалом в Киеве стало сложно делать прогнозы о будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель Кремля, комментируя скандал на Украине, отметил, что из-за быстро растущей неопределенности, вызванной происходящим, сложно делать прогнозы относительно того, что будет дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Ермака фактически уволило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), поскольку решение о снятии его с должности было принято Зеленским после обысков.

Обыски у Ермака говорят о том, что украинский президент также в любой момент может столкнуться с обвинением в коррупции, поскольку мало кто верит, что экс-глава его офиса и другие фигуранты коррупционных дел «могли проворачивать свои схемы без ведома, согласия, а то и прямого участия» Зеленского.

В пятницу, 28 ноября, Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.