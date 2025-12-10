Реклама

02:20, 10 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады выступил с негативным для Зеленского прогнозом по выборам на Украине

Депутат Рады Дмитрук: У Зеленского нет никаких шансов победить на выборах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского нет абсолютно никаких шансов одержать победу в президентских выборах, если они состоятся. С таким прогнозом выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу», — сказал политик. Он отметил, что в ходе своего пребывания у власти Зеленский полностью лишился доверия, а его рейтинг сильно обвалился — это говорит о том, что украинцы больше не воспринимают его как лидера.

Кроме того, по мнению Дмитрука, для Зеленского вообще не найдется места в государственном аппарате страны, так как «период войны окончательно вскрыл все его гниль».

Ранее Зеленский сообщил, что готов к проведению выборов. По словам украинского лидера, они могут состояться в течение следующих 60-90 дней.

