Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала

The Sunday Times: Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране — на Западе допустили, что его может заменить на посту бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом пишет The Sunday Times.

В материале указано, что увольнение Залужного в 2024 году с поста главнокомандующего ВСУ в обществе восприняли как попытку оттеснить противника. Издание назвало его единственным человеком, рейтинг которого близок к президентскому, хотя Зеленский все еще опережает Залужного.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за политической неопределенности в связи с коррупционным скандалом в Киеве стало сложно делать прогнозы о будущем.

В пятницу, 28 ноября, Владимир Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Ермака фактически уволило Национальное антикоррупционное бюро Украины, поскольку решение о снятии его с должности было принято после обысков. Зеленский вместе с тем анонсировал полную перезагрузку офиса президента Украины.

