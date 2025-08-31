Бывший СССР
Залужный стал популярнее Зеленского

Социологическая служба «Рейтинг»: Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия
Виктория Кондратьева
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обошел украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Об этом свидетельствуют данный украинской социологической службы «Рейтинг», передает ТАСС.

По имеюимся данным, гипотетическая партия Залужного набрала бы на выборах 74 процента голосов. В опросе, проводившемся по телефону, приняли участие 1600 респондентов, проживающих на подконтрольной украинским властям территориях.

Ранее Залужный предложил преподавать школьникам историю украинского элитного формирования «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

