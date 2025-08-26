Экс-главком ВСУ Залужный предложил изучать историю «Азова» в украинских школах

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и ныне посол республики в Великобритании Валерий Залужный предложил преподавать школьникам историю формирования «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Иванне Коберник.

«Я бы ее заменил на "Азов", подвиг "Азова". (...) В военно-патриотическом воспитании очень важно знать, что кто-то уже это делал», — заявил Залужный, говоря о том, что нынешняя гуманитарная подготовка школьников давно устарела.

Ранее Залужный заявил, что российская военная наука лучше, чем украинская. Бывший главком ВСУ рассказал о состоянии украинской военной науки в контексте приглашения обучаться в военной академии в России в начале 2010-х годов.

Помимо этого, стало известно, что экс-главком ВСУ перед будущими выборами отказался присоединиться к команде украинского лидера Владимира Зеленского. Тем не менее он обязался не критиковать Зеленского публично и не создавать сложностей для его администрации.