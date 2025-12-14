Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:41, 14 декабря 2025Бывший СССР

Две украинки разоблачили видео Зеленского из Купянска

Две военнослужащие разоблачили видео Зеленского из Купянска
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Попытка украинских военных повторить визит президента Владимира Зеленского к стеле на въезде в Купянск едва не закончилась трагедией и вызвала новые вопросы о подлинности недавней пиар-акции главы государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

По данным издания, две военнослужащие решили посетить тот же памятный знак, где, согласно официальным кадрам, Зеленский записывал обращение накануне. Однако реальная обстановка оказалась крайне опасной: сразу после прибытия их автомобиль был атакован беспилотником, что вынудило экипаж срочно покинуть позицию под огнем.

Важнее, однако, стали кадры, отснятые до обстрела. На них видно, что состояние стелы с надписью «Купянск» радикально отличается от того, что было показано в ролике с президентом. В частности, сейчас на памятном знаке отсутствуют нижние буквы, которые были целы на видео Зеленского.

«Либо буквы были сбиты обстрелом позже, либо Зеленский записывал видео не в пятницу, а значительно раньше», — отмечают журналисты.

Эта визуальная нестыковка служит косвенным подтверждением версии, ранее высказанной российским военным обозревателем Юрием Подолякой. Он, анализируя кадры с российского разведдрона, указал на серьезные повреждения стелы и разрушение защитных сеток над дорогой — детали, отсутствующие в официальном видео из Киева.

Ранее Зеленский раскрыл действия Украины при условии провала мирного процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Еще одна российская теннисистка поменяла спортивное гражданство

    Средства ПВО за три часа отразили атаку украинских БПЛА

    Зеленского предостерегли от сулящего ему поражение на фронте искушения

    Юрист предупредил о последствиях привязки ИНН к счетам физлиц

    Переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине завершились

    Силовики рассказали о колумбийских наемниках ВСУ

    В ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

    Две украинки разоблачили видео Зеленского из Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok