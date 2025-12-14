Две военнослужащие разоблачили видео Зеленского из Купянска

Попытка украинских военных повторить визит президента Владимира Зеленского к стеле на въезде в Купянск едва не закончилась трагедией и вызвала новые вопросы о подлинности недавней пиар-акции главы государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

По данным издания, две военнослужащие решили посетить тот же памятный знак, где, согласно официальным кадрам, Зеленский записывал обращение накануне. Однако реальная обстановка оказалась крайне опасной: сразу после прибытия их автомобиль был атакован беспилотником, что вынудило экипаж срочно покинуть позицию под огнем.

Важнее, однако, стали кадры, отснятые до обстрела. На них видно, что состояние стелы с надписью «Купянск» радикально отличается от того, что было показано в ролике с президентом. В частности, сейчас на памятном знаке отсутствуют нижние буквы, которые были целы на видео Зеленского.

«Либо буквы были сбиты обстрелом позже, либо Зеленский записывал видео не в пятницу, а значительно раньше», — отмечают журналисты.

Эта визуальная нестыковка служит косвенным подтверждением версии, ранее высказанной российским военным обозревателем Юрием Подолякой. Он, анализируя кадры с российского разведдрона, указал на серьезные повреждения стелы и разрушение защитных сеток над дорогой — детали, отсутствующие в официальном видео из Киева.

