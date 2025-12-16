Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 16 декабря 2025Россия

Стало известно о военных из Колумбии на важном участке СВО

МО России: У Купянска поражена группа военных из Колумбии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В районе Купянска в Харьковской области поражена группа наемников из Колумбии. О военных из этой страны на этом важном участке специальной военной операции (СВО) стало известно из сообщения Минобороны России. Заявление приводит ТАСС.

Как сообщили в Минобороны, удар по группе наемников был нанесен с помощью беспилотников и артиллерии. В боях с наемниками принимали участие военные из группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что Минобороны подтвердило присутствие групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. По утверждению оборонного ведомства, украинские отряды в городе разрознены и находятся лишь в нескольких зданиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибшем при нападении на школу в Подмосковье

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    На Западе раскрыли выдвинутый США ультиматум Украине

    На Западе «не захотели думать» о невозможности конфискации российских активов

    Российские врачи раскрыли спровоцированные учебой в школе болезни

    В ВСУ заявили о полном хаосе под Красноармейском

    Стало известно о военных из Колумбии на важном участке СВО

    Напавший на подмосковную школу вооруженный подросток задержан

    Стало известно о заложнике в подмосковной школе

    Раскрыта неожиданная причина бессонницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok