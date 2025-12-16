Стало известно о военных из Колумбии на важном участке СВО

МО России: У Купянска поражена группа военных из Колумбии

В районе Купянска в Харьковской области поражена группа наемников из Колумбии. О военных из этой страны на этом важном участке специальной военной операции (СВО) стало известно из сообщения Минобороны России. Заявление приводит ТАСС.

Как сообщили в Минобороны, удар по группе наемников был нанесен с помощью беспилотников и артиллерии. В боях с наемниками принимали участие военные из группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что Минобороны подтвердило присутствие групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. По утверждению оборонного ведомства, украинские отряды в городе разрознены и находятся лишь в нескольких зданиях.