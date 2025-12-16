Реклама

10:26, 16 декабря 2025

Объявлено о находящихся в Купянске отрядах ВСУ

МО России: Разрозненные группы ВСУ заблокированы в Купянске
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокированы в Купянске. О присутствующих в городе отрядах ВСУ объявило Министерство обороны России, сообщение оборонного ведомства приводит ТАСС.

Как рассказали в Минобороны, находящиеся в городе подразделения зафиксированы в микрорайоне Юбилейный. Утверждается, что украинские военные заблокированы в двух зданиях.

«Подразделения ВСУ будут уничтожены в ближайшее время», — сообщили в Министерстве обороны.

Ранее у городской стелы на выезде из города записал видео Владимир Зеленский. Он заявил, что украинские войска «здесь добиваются результатов». Историк и военный аналитик Евгений Норин обратил внимание, что кадры были сделаны на западе города, на улице Харьковской.

