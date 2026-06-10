Судья удалил восемь человек во время товарищеского матча сборных Бразилии и США

Судья удалил восемь человек во время товарищеского матча женских сборных Бразилии и США

Судья удалил восемь человек во время товарищеского матча женских сборных Бразилии и США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Товарищеский матч между командами Бразилии и США прошел 10 июня в Форталезе и завершился победой американок со счетом 1:0. По ходу игры арбитр удалил двух футболисток бразильской команды, а также ее главного тренера и трех помощников. После матча судья показал красную карточку еще двум игрокам сборной Бразилии.

6 июня эти команды уже встречались между собой в Сан-Паулу. Тогда победу со счетом 2:1 одержали бразильянки.

Ранее мужская сборная России на товарищеской встрече обыграла соперников из Тринидада и Тобаго со счетом 3:0. Авторами голов стали Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.