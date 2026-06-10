Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:43, 10 июня 2026Спорт

Судья удалил восемь человек во время товарищеского матча сборных Бразилии и США

Судья удалил восемь человек во время товарищеского матча женских сборных Бразилии и США
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Судья удалил восемь человек во время товарищеского матча женских сборных Бразилии и США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Товарищеский матч между командами Бразилии и США прошел 10 июня в Форталезе и завершился победой американок со счетом 1:0. По ходу игры арбитр удалил двух футболисток бразильской команды, а также ее главного тренера и трех помощников. После матча судья показал красную карточку еще двум игрокам сборной Бразилии.

6 июня эти команды уже встречались между собой в Сан-Паулу. Тогда победу со счетом 2:1 одержали бразильянки.

Ранее мужская сборная России на товарищеской встрече обыграла соперников из Тринидада и Тобаго со счетом 3:0. Авторами голов стали Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы всю ночь отражали массированный налет беспилотников. Разрушен один из главных символов Севастополя

    Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам

    Каллас предложили назначить «хороших и плохих полицейских» для переговоров с Россией

    Серую занятость в России оценили

    Стилист Гоша Карцев оценил стиль Ксении Собчак

    Объявленную в розыск певицу отдали под суд в России

    Партнер России столкнулся с самым быстрым ростом цен за четыре года

    Сын Децла ответил на травлю после обвинений матери в выселении

    103-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет долголетия

    Названы лучшие отели мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok