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10:42, 10 июня 2026Экономика

Россияне изменили подход к созданию сбережений

Аналитик Солдатенкова: Россияне начали скупать валюту на фоне падения доходности вкладов
Кирилл Луцюк

Фото: adriaticfoto / Shutterstock / Fotodom

В России потеряла актуальность стратегия, когда граждане следят за максимальной ставкой по вкладам и регулярно перемещают средства между короткими депозитами, пытаясь получить наибольшую доходность. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ее процитировала «Газета.Ru».

По ее словам, на фоне укрепления рубля россияне предпочитают обзаводиться валютой. Например, в апреле объем чистых покупок иностранной валюты физическими лицами вырос до 108 миллиардов рублей. Кроме того, свою роль в этом сыграло снижение доходности вкладов. Максимальные ставки по депозитам за последний год упали на 7-7,5 процентного пункта. Регулятор констатировал, что средняя максимальная ставка опустилась до 13,04 процента годовых.

В такой ситуации граждане кладут деньги в банк на более длительные сроки, а часть накоплений перекладывают в иностранную валюту.

По данным Банка России, в последней декаде мая средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до 12,97 процента.

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