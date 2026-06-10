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10:44, 10 июня 2026Россия

Генерал назвал возможное место запуска украинских ракет «Фламинго» по Чебоксарам

Генерал Попов: ВСУ могли запустить ракеты «Фламинго» по Чебоксарам из Николаева
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить ракеты «Фламинго» по Чебоксарам, столице Чувашии, из Николаева или подконтрольной Киеву части Херсона. Возможное место запуска ракет назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Ранее ведущий «Первого канала» Руслан Осташко заявил, что ВСУ могли применить ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам. Журналист выложил кадр, на котором виден силуэт летящего над Чебоксарами снаряда — он напоминает крылатую ракету.

«Не исключено, что могло быть использовано херсонско-николаевское направление. Как правило, они [ракеты] выходят на перешеек в районе Геническа, дальше по косе вдоль южного побережья Азовского моря и летят на юг и дальше таким образом могут долететь до Поволожья», — сказал генерал.

По словам Попова, беспилотники, которыми ВСУ также атаковали регион, могли быть запущены со стороны третьих стран. Кроме того, он не исключил возможности запуска дронов диверсантами с территории России.

О ракетном ударе ВСУ по столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы, стало известно утром 10 июня. По последним данным, в результате атаки пострадали три человека. Ракетную опасность объявили утром во всех регионах Уральского федерального округа, она действовала на протяжении часа.

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