Генерал назвал возможное место запуска украинских ракет «Фламинго» по Чебоксарам

Генерал Попов: ВСУ могли запустить ракеты «Фламинго» по Чебоксарам из Николаева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить ракеты «Фламинго» по Чебоксарам, столице Чувашии, из Николаева или подконтрольной Киеву части Херсона. Возможное место запуска ракет назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Ранее ведущий «Первого канала» Руслан Осташко заявил, что ВСУ могли применить ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам. Журналист выложил кадр, на котором виден силуэт летящего над Чебоксарами снаряда — он напоминает крылатую ракету.

«Не исключено, что могло быть использовано херсонско-николаевское направление. Как правило, они [ракеты] выходят на перешеек в районе Геническа, дальше по косе вдоль южного побережья Азовского моря и летят на юг и дальше таким образом могут долететь до Поволожья», — сказал генерал.

По словам Попова, беспилотники, которыми ВСУ также атаковали регион, могли быть запущены со стороны третьих стран. Кроме того, он не исключил возможности запуска дронов диверсантами с территории России.

О ракетном ударе ВСУ по столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы, стало известно утром 10 июня. По последним данным, в результате атаки пострадали три человека. Ракетную опасность объявили утром во всех регионах Уральского федерального округа, она действовала на протяжении часа.