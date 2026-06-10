Власти сделали заявление о ракетной опасности во всем Уральском федеральном округе

Полпред Путина Жога: Ракетная опасность во всем УрФО отменена

Ракетная опасность отменена во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом заявил полномочный представитель президента России Владимира Путина в этом округе Артем Жога.

О ракетной опасности в УрФО представитель власти объявлял в 6:36 по московскому времени. Режим действовал на протяжении часа. «Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале», — говорится в заявлении, которое сделал полпред Путина.

В состав УрФО входят Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности впервые с начала СВО ввели в Омской области.