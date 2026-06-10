Российские регионы всю ночь отражали массированный налет беспилотников. Разрушен один из главных символов Севастополя

Развожаев: Украинский БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 9 на 10 июня отражали массированный налет беспилотников. Как сообщило Минобороны, всего было уничтожено 326 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все они относились к самолетному типу.

Под ударом оказались 20 субъектов федерации, среди которых в числе прочих Самарская, Нижегородская, Тверская, Орловская, Смоленская, Ульяновская области, а также Московский регион и Крым.

Разрушен один из главных символов Севастополя

Ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся также Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о повреждении здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В строении возник пожар, которому присвоили четвертый ранг сложности. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — сказал Развожаев, добавив, что атака была целенаправленной.

По словам губернатора, 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание также было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна, а после войны мастера фактически заново создали творческую копию объекта.

«Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — заключил губернатор.

Украина ударила ракетами по Чебоксарам

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что Чебоксары подверглись ракетному удару. Уточняется, что город расположен в 1000 километров от границы. «Держу ситуацию на личном контроле, нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами и профильными ведомствами для обеспечения безопасности», — писал чиновник.

Очевидцы отмечали SHOT, что взрывы были слышны в 04:50 и 06:20 утра, выла сирена воздушной опасности.

Позднее Николаев объявил об отмене ракетной опасности, но предупредил о наличии угрозы атаки беспилотников. Кроме того, он сообщил о трех пострадавших в ночь на среду, 10 июня. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Их состоянию ничего не угрожает, а один из них уже отпущен домой.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На подлете к Москве уничтожили 43 беспилотника

Помимо Чувашии, ракетную опасность объявляли в Свердловской, Тюменской, Курганской, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Татарстане, Удмуртии и ХМАО, пишет SHOT.

На подлете к Москве было уничтожено 43 БПЛА, объявил мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших или разрушениях на земле не сообщалось. Отмечалось, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Самарской области уничтожены несколько десятков дронов. Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о повреждении промышленных объектов, каких именно, он не раскрыл, а также трех раненых.