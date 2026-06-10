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09:54, 10 июня 2026Россия

Объявлено о повреждениях на российских промышленных объектах после ударов ВСУ

Губернатор Федорищев: Промышленные объекты в Самарской области повреждены после удара ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Самарской области в регионе повреждены промышленные объекты. Об этом объявил губернатор Вячеслав Федорищев, его заявление приводит РИА Новости.

По словам Федорищева, над регионом были уничтожены несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Какие именно объекты промышленности были атакованы ВСУ, губернатор не уточнил. Масштаб повреждений не раскрывается.

Также чиновник заявил, что при атаке были ранены три человека. «Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Украина ударила ракетами по Чебоксарам, столице Чувашии, которая находится за тысячу километров от границы, об этом стало известно утром 10 июня. Несколько человек получили ранения.

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