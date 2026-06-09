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13:21, 9 июня 2026Бывший СССР

Российские войска атаковали объекты в нескольких регионах Украины. Под удар попал стратегически важный мост в Одесской области

ВС РФ ударили по стратегическому мосту в районе Затоки Одесской области Украины
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

С 8 на 9 июня Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты в нескольких регионах Украины. Удары были зафиксированы как минимум в 12 областях, в том числе в Одесской, Сумской и Харьковской.

Военные применили авиабомбы, беспилотники и ракеты. Поражены склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины

По данным Минобороны, над регионами России в ночь на 9 июня сбили 140 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После ночных ударов по Украине поврежден «главный мост НАТО»

Российские войска атаковали мост в поселке Затока Одесской области, являющийся важной стратегической переправой для ВСУ.

«Удары "Геранями" и ФАБ с УМПК (фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции — прим. «Ленты.ру») нанесены по Затоке, где располагается важный мост между двумя частями Одесской области. Пожары после ударов подтверждает сервис NASA FIRMS, осуществляющий спутниковый мониторинг очагов возгорания», — сообщил источник.

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале назвал атаку ответом на попытки ВСУ устроить логистическую блокаду в Крыму. Он отметил, что «в эту игру можно играть вдвоем».

Переправу в Затоке называют «главным мостом НАТО» — через него идет самый короткий путь доставки военных грузов из Румынии (где находится крупнейший военный хаб альянса) прямиком на юг незалежной — в Одессу и дальше по Украине. Через Затоку идут боеприпасы, топливо, военная техника — все то, что Европа использует против нас руками украинцев

Александр Коцвоенкор
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Военный корреспондент Евгений Поддубный также отметил системное давление на логистику ВСУ на южном направлении. Он напомнил, что Российская армия начала наносить удары по мосту еще в 2022 году, чтобы сделать логистику нестабильной.

«Для возможной военной операции против нашего Крыма это особенно чувствительно, поскольку подобные операции требуют не разовых поставок, а постоянного и предсказуемого снабжения», — написал он.

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