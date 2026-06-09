Российские войска атаковали объекты в нескольких регионах Украины. Под удар попал стратегически важный мост в Одесской области

ВС РФ ударили по стратегическому мосту в районе Затоки Одесской области Украины

С 8 на 9 июня Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты в нескольких регионах Украины. Удары были зафиксированы как минимум в 12 областях, в том числе в Одесской, Сумской и Харьковской.

Военные применили авиабомбы, беспилотники и ракеты. Поражены склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины

По данным Минобороны, над регионами России в ночь на 9 июня сбили 140 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После ночных ударов по Украине поврежден «главный мост НАТО»

Российские войска атаковали мост в поселке Затока Одесской области, являющийся важной стратегической переправой для ВСУ.

«Удары "Геранями" и ФАБ с УМПК (фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции — прим. «Ленты.ру») нанесены по Затоке, где располагается важный мост между двумя частями Одесской области. Пожары после ударов подтверждает сервис NASA FIRMS, осуществляющий спутниковый мониторинг очагов возгорания», — сообщил источник.

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале назвал атаку ответом на попытки ВСУ устроить логистическую блокаду в Крыму. Он отметил, что «в эту игру можно играть вдвоем».

Переправу в Затоке называют «главным мостом НАТО» — через него идет самый короткий путь доставки военных грузов из Румынии (где находится крупнейший военный хаб альянса) прямиком на юг незалежной — в Одессу и дальше по Украине. Через Затоку идут боеприпасы, топливо, военная техника — все то, что Европа использует против нас руками украинцев Александр Коц военкор

Военный корреспондент Евгений Поддубный также отметил системное давление на логистику ВСУ на южном направлении. Он напомнил, что Российская армия начала наносить удары по мосту еще в 2022 году, чтобы сделать логистику нестабильной.

«Для возможной военной операции против нашего Крыма это особенно чувствительно, поскольку подобные операции требуют не разовых поставок, а постоянного и предсказуемого снабжения», — написал он.