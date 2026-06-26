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Забота о себе
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18:36, 26 июня 2026Забота о себе

Перечислены сильнее всего вредящие организму виды алкоголя

Терапевт Мамина назвала шампанское самым опасным спиртным напитком
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и диетолог Арина Мамина перечислила виды алкоголя, сильнее всего вредящие организму. Их доктор назвала в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам врача, рейтинг самых вредных спиртных напитков возглавляют шампанское и любые газированные алкогольные напитки. Мамина объяснила: эти напитки опасны тем, что при их употреблении опьянение долго не ощущается, а затем наступает резко.

С осторожностью терапевт посоветовала пить и сладкие алкогольные напитки. Как отметила врач, сахар в них маскирует крепость, что усиливает опьянение и увеличивает риск тяжелого похмелья. Мамина добавила, что усиливают похмелья и содержащиеся в некоторых видах спиртного конгенеры — вещества, которые образуются в процессе брожения и придают напитку вкус и аромат. Врач уточнила, что в большом количестве эти вещества есть в виски, коньяке, красном вине и текиле.

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Мамина также напомнила, что любой алкоголь в любом количестве вредит здоровью. «Еще раз подчеркну: не существует безопасной дозы или полезного для организма алкоголя. Я лишь делюсь фактами, которые могут помочь снизить риски, если вы решили выпить», — предупредила доктор.

Ранее нутрициолог Светлана Ровенская рассказала, что алкоголь входит в список самых опасных продуктов для человека. По ее словам, даже для здоровых людей не существует безопасной дозы спиртного.

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