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18:33, 26 июня 2026Экономика

Мировые центробанки распробовали новый способ покупки золота

«Золотой запас»: Мировые центробанки стали чаще выкупать золото у местных производителей
Вячеслав Агапов

Фото: TSViPhoto / Shutterstock / Fotodom

Центробанки распробовали новый способ покупки золота — они стали покупать драгоценный металл у местных производителей, в обход мирового рынка. Об этом сообщает портал «Золотой запас».

Как показывают опросы, почти половина (45 процента) центробанков планируют увеличить свои золотые запасы в ближайшие 12 месяцев. Еще половина готова покупать золото внутри страны за национальную валюту, до того, как оно появится на мировых рынках.

«Среди респондентов из стран с формирующимся рынком и развивающихся стран 53 процента заявили, что у них уже есть программа внутренних закупок, а еще 12 процентов сказали, что рассматривают такую возможность», — отмечают авторы опроса.

В прошлом году золото на фоне мировой геополитической и торговой турбулентности подорожало на 70 процентов, а в 2023-2025 годах — на 171 процент. Однако далее цены настигла турбулентность. После 4400 долларов за унцию они опускались в октябре ниже 3900, чтобы в январе взлететь выше отметки в 5600, а затем спустя два месяца снова упасть до 4100 долларов на унцию.

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