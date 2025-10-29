Распродажу подешевевшего золота связали с действиями спекулянтов

Ъ: Вложения в золото в последние дни сократились максимально за два года

Снижение мировых цен на золото, стоимость которого 28 октября опускалась ниже 3900 долларов за тройскую унцию после недавних почти 4400 долларов, вызвало отток быстрых денег из золотых биржевых фондов — за четыре дня активы золотых биржевых фондов (ETF) сократились на 1,2 процента или более чем на 37 тонн, что стало сильнейшим падением за два года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что усилившееся после рекордного роста снижение мировых цен на золото связано с действиями спекулянтов, благодаря вложениям которых в 40 миллиардов долларов драгметалл подорожал до этого с начала осени почти на 30 процентов.

За два месяца рекордных инвестиций, предшествовавших нынешней распродаже, вложения в золото напротив выросли более чем на 200 тонн до максимальных за три года 3077 тонн. Поначалу их поддерживали ожидания возобновления цикла снижения ставки ФРС, затем в число значимых факторов попали новое обострение американо-китайской торговой войны и желание инвесторов не упустить бурный рост стоимости золота.

В дальнейшем именно снижение напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также фиксация участниками прибыли привели к отскоку стоимости актива от достигнутых рекордных вершин.