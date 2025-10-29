Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:15, 29 октября 2025Экономика

Распродажу подешевевшего золота связали с действиями спекулянтов

Ъ: Вложения в золото в последние дни сократились максимально за два года
Дмитрий Воронин

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Снижение мировых цен на золото, стоимость которого 28 октября опускалась ниже 3900 долларов за тройскую унцию после недавних почти 4400 долларов, вызвало отток быстрых денег из золотых биржевых фондов — за четыре дня активы золотых биржевых фондов (ETF) сократились на 1,2 процента или более чем на 37 тонн, что стало сильнейшим падением за два года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что усилившееся после рекордного роста снижение мировых цен на золото связано с действиями спекулянтов, благодаря вложениям которых в 40 миллиардов долларов драгметалл подорожал до этого с начала осени почти на 30 процентов.

За два месяца рекордных инвестиций, предшествовавших нынешней распродаже, вложения в золото напротив выросли более чем на 200 тонн до максимальных за три года 3077 тонн. Поначалу их поддерживали ожидания возобновления цикла снижения ставки ФРС, затем в число значимых факторов попали новое обострение американо-китайской торговой войны и желание инвесторов не упустить бурный рост стоимости золота.

В дальнейшем именно снижение напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также фиксация участниками прибыли привели к отскоку стоимости актива от достигнутых рекордных вершин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

    Монсон призвал отказаться от трансляции ОИ-2026 в России в случае недопуска ее спортсменов

    Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

    Лукашенко поздравил президента страны НАТО с одним праздником

    Найден эффективный способ победить хроническую боль в коленях без лекарств

    Стало известно место похорон Романа Попова

    Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

    Выносившая в белье алмазы экс-сотрудница «Алросы» сделала крупные приобретения

    Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

    «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фигуру в красном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости