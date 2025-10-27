Экономика
15:52, 27 октября 2025Экономика

Золото подешевело из-за сюрприза от Китая и США

Золото 27 октября подешевело почти до $4000 за тройскую унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Denis---S / Shutterstock / Fotodom

Мировые цены на золото снижаются в понедельник, 27 октября, примерно до 4050 долларов за тройскую унцию, теряя к моменту написания материала 2,13 процента, свидетельствуют данные торгов. По информации Investing, на минимуме актив дешевел в понедельник до 4028,21 доллара.

Таким образом, за 10 дней, с момента, когда стоимость актива вплотную подходила к 4400 долларов за унцию, она снизилась почти на 10 процентов.

По мнению экспертов, на которых ссылается «Интерфакс», новое снижение цен вызвано реакцией рынков на сюрприз, которым стала для них перспектива скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. На нее указал накануне глава американского Минфина Скотт Бессент.

Именно обострение торговой войны двух ведущих экономик мира разогнало цены на золото до новых рекордных высот в середине октября. Теперь Бессент, который и ранее допускал разрядку в противостоянии, поделился, что «рамочное соглашение» готово для скорой встречи глав двух государств на саммите АТЭС.

До этого эксперты связывали начавшуюся коррекцию стоимости драгметалла с его «перекупленностью». При этом аналитики Bank of America допускали подорожание золота в 2026 году до пяти тысяч долларов за унцию, а серебра — до 65 долларов.

