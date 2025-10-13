Экономика
15:10, 13 октября 2025Экономика

Глава Минфина США допустил разрядку в торговой войне с Китаем

Бессент: Разрядка в торговой войне США и Китая осуществима
Дмитрий Воронин
СюжетПошлины Китая

Фото: Al Drago / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox Business выразил уверенность в возможности деэскалации в торговой войне с Китаем. О том, что он допустил разрядку, сообщает ТАСС.

По словам министра, в Белом доме ждут от КНР взаимности в вопросе дальнейших шагов по урегулированию торговых разногласий, сохраняя «много рычагов давления». Бессент добавил, что Вашингтон мог бы действовать жестче в отношении Пекина, и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа не позволит Китаю командовать властями США или контролировать их.

На прошлой неделе в Китае опубликовали документы об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. После этого Трамп снова заговорил о резком росте пошлин на товары из Китая, на фоне чего в очередной раз до рекордных уровней подскочили мировые цены на золото.

Тем временем в Нидерландах власти в эти же дни решили пойти на «крайне исключительные» меры, взяв под контроль китайского производителя полупроводников Nexperia ради обеспечения достаточного запаса собственных микросхем.

    Все новости