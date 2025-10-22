Экономика
08:34, 22 октября 2025Экономика

Цены на золото рекордно упали

Bloomberg: Мировые цены на золото упали 21 октября на 6,3 %
Дмитрий Воронин

Фото: Reuters Staff / Reuters

Рекордный рост мировых цен на золото и серебро обернулся 21 октября стремительным падением, связанным с тем, что инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь переоцененности драгметаллов. Такую причину событий на рынках приводит Bloomberg.

Золото во вторник подешевело на 6,3 процента, что стало максимумом за 12 лет, серебро потеряло в цене 8,7 процента, пишет агентство. Обвал золота до почти 4000 долларов за тройскую унцию последовал за ситуацией когда его стоимость подскочила почти до 4400 на фоне опасений из-за эскалации американо-китайской торговой войны.

К моменту написания материала золото скорректировалось, прибавляя 1,11 процента до 4145,66 доллара. Эксперты называют уровень 4000-4050 долларов за унцию уровнем сильной поддержки его цены. По словам руководителя отдела макроэкономической торговли в Buffalo Bayou Commodities Фрэнка Монкама, рост драгметалла возобновится «после выхода из зоны перекупленности», а «расчистка позиций должна подготовить нас к новому его этапу».

Аналитики Bank of America допускали подорожание золота в 2026 году до пяти тысяч долларов за унцию, а серебра — до 65 долларов.

