Стоимость золота и серебра обвалилась

Стоимость золота и серебра резко снизилась на торгах 21 октября

Мировые цены на золото и серебро резко снизились на торгах 21 октября. К моменту написания материала золото дешевело до 4275 долларов за тройскую унцию, теряя 1,94 процента, а на минимуме стоимость доходила до 4258,19, свидетельствуют данные Investing.

Доллар, у которого, как считается, есть обратная корреляция с ценой ключевого драгметалла, при этом продолжает укрепляться. Золото в свою очередь развернулось после недели стремительного роста на фоне обострения риторики в рамках американо-китайской торговой войны. 14 октября показатель впервые превысил отметку в 4100 долларов за тройскую унцию, в 16 октября поднялся выше 4250 долларов, а 17 октября приближался к 4400 долларам.

Еще сильнее 21 октября обвалилось серебро. Во время работы над публикацией оно теряло в цене 5,43 процента, опускаясь до 48,595 доллара за унцию, до этого же падало еще сильнее, до 48,145. На прошлой неделе серебро также было на исторических максимумах, поднимаясь выше 52 долларов.

Аналитики Bank of America допускают подорожание золота в 2026 году до пяти тысяч долларов за унцию, а серебра — до 65 долларов.