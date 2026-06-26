Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 26 июня 2026Ценности

Российских звезд заметили на иностранном показе в Париже

Александра Рогова и Катю Кищук заметили на показе бренда Dries Van Noten в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alexandrrogov

Российских звезд заметили на показе бренда Dries Van Noten, который проходил в Париже в рамках Недели мужской моды. Снимки опубликованы в соцсетях гостей иностранного показа.

Среди приглашенных на дефиле были стилист и ведущий Александр Рогов, который для выхода в свет выбрал разноцветный топ и голубые полосатые шорты, дополнив образ яркими зелеными кедами. На мероприятии присутствовала и экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук — она надела топ с глубоким декольте и мини-юбку с золотистыми пайетками.

Материалы по теме:
Сеул стал новой столицей моды. Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
Сеул стал новой столицей моды.Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
18 февраля 2023
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023

Известно, что экстремальная жара обрушилась на Европу. Так, в Париже температура достигала плюс 40,9 градуса Цельсия.

Ранее в июне российский рэпер 9Mice стал лицом иностранного бренда Dilara Findikoglu.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший министр обороны и экс-глава администрации президента России Сергей Иванов. Каким его запомнили миллионы россиян?

    Улицы Москвы заполнили пылесосы-уборщики

    Звезда шоу на Первом канале описал европейский курорт словами «блюют, ссут под себя»

    В России предрекли скорый обвал фронта у ВСУ

    Россиянам указали на часто допускаемую ошибку в душе

    Американцы оказались под угрозой нашествия «зомби-белок»

    В ВСУ высказались об открытии для России ворот на Славянск

    Муромов высказался об исполнении своего хита Наташей Королевой

    Раскрыты новые подробности о деле столкнувшей жениха со скалы невесты

    В Госдуме предупредили Хельсинки словами «Россия может разнести половину Финляндии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok