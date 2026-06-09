Российский рэпер стал лицом иностранного бренда

Российский рэпер 9Mice стал лицом иностранного бренда Dilara Findikoglu

Российский рэпер 9Mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) стал лицом лондонского бренда Dilara Findikoglu, основанного турецким дизайнером Диларой Финдикоглу. Об этом модельер сообщила на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летний музыкант позировал в корсете, джинсах и массивном ремне из коллекции иностранной марки с показа осень-зима 2025. Отмечается, что линейка, вдохновленная образом Венеры Милосской, получила название Venus Chaos.

«Представляем первого в истории Dilara Dream Boy — 9Mice», — говорится в описании к посту.

Автором съемки выступила фотограф Бегюм Етиш.

В феврале российская модель Алина Миллер прошлась по подиуму на показе Prada.