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18:17, 9 июня 2026Ценности

Российский рэпер стал лицом иностранного бренда

Российский рэпер 9Mice стал лицом иностранного бренда Dilara Findikoglu
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @begumyetis

Российский рэпер 9Mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) стал лицом лондонского бренда Dilara Findikoglu, основанного турецким дизайнером Диларой Финдикоглу. Об этом модельер сообщила на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летний музыкант позировал в корсете, джинсах и массивном ремне из коллекции иностранной марки с показа осень-зима 2025. Отмечается, что линейка, вдохновленная образом Венеры Милосской, получила название Venus Chaos.

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«Представляем первого в истории Dilara Dream Boy — 9Mice», — говорится в описании к посту.

Автором съемки выступила фотограф Бегюм Етиш.

В феврале российская модель Алина Миллер прошлась по подиуму на показе Prada.

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