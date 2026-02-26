Российская модель прошлась по подиуму на показе Prada

Российская модель Алина Миллер прошлась по подиуму на показе Prada

Российская модель Алина Миллер прошлась по подиуму на показе модного дома Prada. Снимки с дефиле публикует Vogue.

Помимо Миллер, в показе участвовала и манекенщица Белла Хадид. Участницы шоу представляли осенние коллекции авторства Миуччи Прада и Рафа Симонса.

Ранее попавшая на обложку Vogue российская модель Алла Брулетова также дебютировала в показе иностранного бренда Natasha Zinko. Россиянка поделилась видео с показа и в описании к нему рассказала, что впервые вышла на подиум в качестве модели. Кроме того, манекенщица отметила, что в нее никто не верил из-за низкого роста.