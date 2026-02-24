Попавшая на обложку Vogue российская модель дебютировала в показе иностранного бренда

Россиянка Алла Брулетова дебютировала в показе британского бренда Natasha Zinko

Российская модель и звезда мема про «Бентли» Алла Брулетова, которой удалось попасть на обложку португальской версии журнала Vogue, дебютировала в показе британского бренда Natasha Zinko. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянка поделилась видео с иностранного показа, в котором она продефилировала в полосатом боди и надетых поверх него капроновых колготках. В описании к нему она рассказала, что впервые вышла на подиум в качестве модели. Кроме того, манекенщица отметила, что в нее никто не верил из-за низкого роста.

«Это нереально, особенно когда тебе всю жизнь говорили, что с ростом 158 сантиметров это невозможно», — заявила знаменитость.

В декабре прошлого года Алла Брулетова снялась для Vogue в наряде люксового бренда Maison Margiela, в котором телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян посетила гала-вечер Музея Американской киноакадемии.

