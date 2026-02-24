Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:11, 24 февраля 2026Ценности

Попавшая на обложку Vogue российская модель дебютировала в показе иностранного бренда

Россиянка Алла Брулетова дебютировала в показе британского бренда Natasha Zinko
Мария Винар

Фото: Joe Maher / Getty Images

Российская модель и звезда мема про «Бентли» Алла Брулетова, которой удалось попасть на обложку португальской версии журнала Vogue, дебютировала в показе британского бренда Natasha Zinko. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянка поделилась видео с иностранного показа, в котором она продефилировала в полосатом боди и надетых поверх него капроновых колготках. В описании к нему она рассказала, что впервые вышла на подиум в качестве модели. Кроме того, манекенщица отметила, что в нее никто не верил из-за низкого роста.

«Это нереально, особенно когда тебе всю жизнь говорили, что с ростом 158 сантиметров это невозможно», — заявила знаменитость.

В декабре прошлого года Алла Брулетова снялась для Vogue в наряде люксового бренда Maison Margiela, в котором телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян посетила гала-вечер Музея Американской киноакадемии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    В России ответили на заявление Зеленского о готовности к встрече с Путиным

    Jean Paul Gaultier выпустил футболку с торчащими из штанов мужскими гениталиями

    Россиян предупредили о неочевидном ежемесячном скрытом налоге

    России предрекли взятие Одессы при одном условии

    Доктор Мясников призвал россиян не игнорировать безобидный на первый взгляд симптом

    Москвичей предупредили о потеплении

    Перечислены ошибки при обновлении смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok