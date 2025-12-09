Реклама

10:33, 9 декабря 2025

Российская модель обнажила грудь для Vogue

Российская модель Алла Брулетова снялась в откровенных образах для журнала Vogue
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @studiofreddypersson / @vogueportugal

Российская модель и звезда мема про «Бентли» Алла Брулетова снялась в откровенных образах для португальской версии журнала Vogue. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, для одного фото 26-летнюю манекенщицу запечатлели сидящей под бельевыми веревками. Рядом с ней висело платье, оформленное атласным поясом и бантом. Брулетова позировала перед камерой в черных капроновых колготках, прикрыв при этом рукой и ногой обнаженную грудь.

В то же время Брулетова примерила телесный наряд люксового бренда Maison Margiela, в котором американская телезвезда Ким Кардашьян посетила гала-вечер Музея Американской киноакадемии. На размещенном кадре видно, что он состоит из длинной юбки и подчеркивающего грудь утягивающего корсета.

В августе сообщалось, что Брулетову ограбили в Лондоне. Модель сообщила, что неизвестный забрался через окно и разбросал вещи.

