Российскую модель ограбили в Лондоне

Российскую модель и звезду мема про Bentley Брулетову ограбили в Лондоне

Российскую модель и звезду мема про «Бентли» Аллу Брулетову ограбили в Лондоне. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Брулетова сообщила, что в ее лондонскую квартиру неизвестный забрался через окно и разбросал вещи. Злоумышленника заметили прохожие и вызвали сотрудников полиции.

В этот момент модель была дома. Она сообщила, что полицейские прибыли оперативно и задержали вора.

Брулетова прославилась после появления в сети ролика, где она показывала автомобиль Bentley. После этого появились многочисленные пародии на видео, где владельцы других авто в похожем стиле показывали свои автомобили.

