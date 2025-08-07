Ценности
Российскую модель ограбили в Лондоне

Российскую модель и звезду мема про Bentley Брулетову ограбили в Лондоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Российскую модель и звезду мема про «Бентли» Аллу Брулетову ограбили в Лондоне. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Брулетова сообщила, что в ее лондонскую квартиру неизвестный забрался через окно и разбросал вещи. Злоумышленника заметили прохожие и вызвали сотрудников полиции.

В этот момент модель была дома. Она сообщила, что полицейские прибыли оперативно и задержали вора.

Брулетова прославилась после появления в сети ролика, где она показывала автомобиль Bentley. После этого появились многочисленные пародии на видео, где владельцы других авто в похожем стиле показывали свои автомобили.

Ранее сообщалось, что российская модель Дарья Родионова открыла показ бренда Marc Jacobs в Нью-Йорке, США. 22-летняя уроженка Волгограда появилась на подиуме в кружевной фиолетовой блузке с пышными рукавами и объемных штанах цвета хаки с накладными карманами.

