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17:14, 2 июля 2025Ценности

Российская модель открыла показ Marc Jacobs в Нью-Йорке

Российская модель Дарья Родионова открыла показ бренда Marc Jacobs в Нью-Йорке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images for Marc Jacobs

Российская модель Дарья Родионова открыла показ бренда Marc Jacobs в Нью-Йорке, США. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя уроженка Волгограда появилась на подиуме в кружевной фиолетовой блузке с пышными рукавами и объемных штанах цвета хаки с накладными карманами. «Показ был невероятно красивым и захватывающим, и я так благодарна за открытие такого невероятного шоу», — указала в подписи манекенщица.

Согласно данным сайта models.com, Родионова сотрудничала с такими модельными агентствами, как Number Management в Испании, Supreme Management в Нью-Йорке, Brave Model Management в Милане и Aethos management в Шанхае.

В апреле 2025 года российская модель Сандра Мюррей (настоящее имя Александра Волобуева) закрыла показ французского бренда Dior в Японии.

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