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12:22, 16 апреля 2025Ценности

Российская модель закрыла показ Dior

Российская модель Сандра Мюррей закрыла показ бренда Dior в Японии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @sandramurrray

Российская модель Сандра Мюррей (настоящее имя Александра Волобуева) закрыла показ французского бренда Dior в Японии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя уроженка Тольятти стала участницей шоу марки, прошедшего в Киото. Она дефилировала среди цветущих вишневых деревьев на фоне древнего буддистского храма То-дзи в полупрозрачном розовом макси-платье с вышивкой.

«Спасибо всем за этот волшебный опыт в прекрасном Киото! Такая честь закрывать это шоу», — указала в подписи манекенщица.

Известно, что ранее журнал Vogue назвал Мюррей одной из 11 «прорывных моделей» по результатам прошедших Недель моды.

В январе российская модель, уроженка Новосибирска София Стейнберг вышла на подиум на Неделе моды в Париже.

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