Российская модель вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Российская модель София Стейнберг вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Российская модель, уроженка Новосибирска София Стейнберг вышла на подиум на Неделе моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на странице итальянской версии журнала Vogue в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стейнберг приняла участие в показе бренда Chanel. Девушка дефилировала в синем мини-платье, объемном плаще, серебристых туфлях на каблуках с черными носами и с ярко-красной помадой на губах.

Известно, что Стейнберг начала модельную карьеру в 12 лет. Вначале она работала в Азии, а затем была приглашена в Европу. В 2021 году в рамках конкурса Model of the Year Awards сайта Models.com читатели признали россиянку моделью года.

В сентябре 2022 года сообщалось, что модель Алина Болотина из Санкт-Петербурга приняла участие в показе коллекции весна-лето — 2023 бренда Dior на Неделе моды в Париже.