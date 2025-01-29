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13:49, 29 января 2025Ценности

Российская модель вышла на подиум на Неделе моды в Париже

Российская модель София Стейнберг вышла на подиум на Неделе моды в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российская модель, уроженка Новосибирска София Стейнберг вышла на подиум на Неделе моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на странице итальянской версии журнала Vogue в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стейнберг приняла участие в показе бренда Chanel. Девушка дефилировала в синем мини-платье, объемном плаще, серебристых туфлях на каблуках с черными носами и с ярко-красной помадой на губах.

Известно, что Стейнберг начала модельную карьеру в 12 лет. Вначале она работала в Азии, а затем была приглашена в Европу. В 2021 году в рамках конкурса Model of the Year Awards сайта Models.com читатели признали россиянку моделью года.

В сентябре 2022 года сообщалось, что модель Алина Болотина из Санкт-Петербурга приняла участие в показе коллекции весна-лето — 2023 бренда Dior на Неделе моды в Париже.

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