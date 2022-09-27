Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российская модель приняла участие в показе Dior на Неделе моды в Париже

Модель Алина Болотина из Санкт-Петербурга приняла участие в показе Dior на Неделе моды

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Модель Алина Болотина из Санкт-Петербурга приняла участие в показе коллекции весна-лето — 2023 бренда Dior на Неделе моды в Париже. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Christian Dior.

На размещенных кадрах россиянка предстала в черном кружевном наряде, который состоял из коротких шортов, кофты и юбки-накидки. Кроме того, образ манекенщицы дополняли гольфы и туфли на платформе с несколькими ремнями. При этом визажисты сделали ей макияж с акцентом на глазах, а ее волосы длиной до подбородка были завиты на концах и разделены на прямой пробор.

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Известно, что девушка дебютировала на показе марки JW Anderson в возрасте 17 лет. «Моделью я стала абсолютно случайно, букер [модельного агентства] Aurora Model Management встретила меня в метро, моей мечтой это никогда не было», — рассказывала Болотина в интервью U Magazine.

Ранее в сентябре сообщалось, что российская модель с облысением Яна Добролюбова приняла участие в показе итальянской марки GCDS на Неделе моды в Милане. На размещенных кадрах манекенщица с алопецией из Тольятти предстала в полупрозрачном сетчатом платье длины макси розового оттенка, обнажавшего плечи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
США отказались запрещать Киеву бить по присоединенным к России территориям
Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз
Анна Семенович показала фигуру в бикини
Польша согласилась передать Германии излишки нефти
Глава Каталонии заявил о намерении провести новый референдум о независимости
ВВС США испытают самолет с боевым лазером в 2023 году
В ДНР появится новый заповедник
В Херсонской области назвали предварительные результаты референдума
Дизайнер предложил невесте похудеть перед примеркой во избежание переплаты
Жители регионов заинтересовались премиальным жильем в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.