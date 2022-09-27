Российская модель приняла участие в показе Dior на Неделе моды в Париже

Модель Алина Болотина из Санкт-Петербурга приняла участие в показе Dior на Неделе моды

Модель Алина Болотина из Санкт-Петербурга приняла участие в показе коллекции весна-лето — 2023 бренда Dior на Неделе моды в Париже. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Christian Dior.

На размещенных кадрах россиянка предстала в черном кружевном наряде, который состоял из коротких шортов, кофты и юбки-накидки. Кроме того, образ манекенщицы дополняли гольфы и туфли на платформе с несколькими ремнями. При этом визажисты сделали ей макияж с акцентом на глазах, а ее волосы длиной до подбородка были завиты на концах и разделены на прямой пробор.

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Известно, что девушка дебютировала на показе марки JW Anderson в возрасте 17 лет. «Моделью я стала абсолютно случайно, букер [модельного агентства] Aurora Model Management встретила меня в метро, моей мечтой это никогда не было», — рассказывала Болотина в интервью U Magazine.

Ранее в сентябре сообщалось, что российская модель с облысением Яна Добролюбова приняла участие в показе итальянской марки GCDS на Неделе моды в Милане. На размещенных кадрах манекенщица с алопецией из Тольятти предстала в полупрозрачном сетчатом платье длины макси розового оттенка, обнажавшего плечи.