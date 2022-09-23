Российская модель с облысением приняла участие в показе на Неделе моды в Милане

Модель с облысением Яна Добролюбова приняла участие в показе на Неделе моды в Милане

Российская модель с облысением Яна Добролюбова приняла участие в показе итальянской марки GCDS на Неделе моды в Милане. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале бренда.

На размещенных кадрах манекенщица с алопецией (патологическое выпадение волос на голове и других участках тела — прим. «Ленты.ру») из Тольятти предстала в полупрозрачном сетчатом платье длины макси розового оттенка, обнажавшего плечи. При этом было видно, что девушка не надела бюстгальтер, вместо него ее грудь закрывали аппликации. Кроме того, образ соотечественницы дополнили длинные перчатки и шлепанцы на массивных каблуках и платформе.

Добролюбова также поделилась подробностями о том, как проходит Неделя моды, в Instagram-сторис (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Россиянка призналась, что ее не взяли на показ люксового бренда одежды Prada. В то же время она отметила, что получила травму во время падения на репетиции шоу GCDS, и продемонстрировала поцарапанный палец.

Ранее сообщалось, что российская модель Татьяна Чурбанова открыла показ Prada, организованный в рамках Недели моды в Милане. Девушка продефилировала на подиуме в сером тренче с объемными плечами, рубашке, облегающих штанах и черных лакированных туфлях на застежке.