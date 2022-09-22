Модель из России открыла показ Prada на Неделе моды в Милане

Модель Татьяна Чурбанова из Орловской области открыла показ Prada на Неделе моды в Милане

Российская модель Татьяна Чурбанова открыла показ люксового бренда одежды Prada, организованный в рамках Недели моды в Милане. Соответствующие снимки в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модельного агентства Number Management.

21-летняя манекенщица приняла участие в показе коллекции одежды марки Prada сезона весна-лето 2023 года. Девушка продефилировала на подиуме в сером тренче с объемными плечами, рубашке и облегающих штанах. и в черных лакированных туфлях на застежке.

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Известно, что Чурбанова родом из города Мценск, Орловская область. В марте 2021 года модель стала героиней обложки российского журнала Vogue. В 2022 году во время показов осень-зима манекенщица приняла участие в 23 модных показах.

Ранее в сентябре сообщалось, что модель из Новосибирска София Стейнберг прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке. 19-летняя девушка продефилировала на показе марки Fendi, который был посвящен 25-летию модели сумки Fendi Bagette.