Модель из России прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке

Модель София Стейнберг из Новосибирска появилась на показе Fendi на Неделе моды в США

Российская модель София Стейнберг прошлась по подиуму на Неделе моды в Нью-Йорке, США. На соответствующие фото и видео в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модели обратила внимание журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

19-летняя манекенщица приняла участие в показе люксового бренда Fendi, который был посвящен 25-летию модели сумки Fendi Bagette. Девушка появилась на подиуме в меховом джемпере серого цвета, юбке длиной до колена, оформленной блестящими пайетками, гетрах и ботинках. Ее образ дополнили кепка, украшенная стразами, длинные серьги и сумка упомянутой марки. «Спасибо, что позволили мне стать частью этого знакового момента», — подписала она публикацию, которая набрала более 16 тысяч лайков.

Как отмечает Собчак, Стейнберг родом из Новосибирска.

В марте 2021 года школьница Александра Семенова из Екатеринбурга приняла участие в показе модного дома Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.