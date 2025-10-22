Ценности
Стилист Ким Кардашьян высмеял ее скрывающую лицо маску на гала-вечере

Стилист Эпплтон высмеял образ телезвезды Кардашьян с маской на гала-вечере
Мария Винар

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Стилист Крис Эпплтон высмеял образ американской телезвезды Ким Кардашьян на гала-вечере Музея Американской киноакадемии. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Эпплтон разместил снимки предпринимательницы, на которых она запечатлена в телесном наряде люксового бренда Maison Margiela, состоящем из длинной юбки и утягивающего корсета. При этом на одном фото она позировала в скрывающей ее лицо маске и широком ожерелье, украшенном массивными изумрудами.

«За каждым замаскированным моментом скрывается команда, которая стоит в стороне и плачет», — подписал стилист публикацию, которая набрала 68 тысяч лайков.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла многомиллионные траты на уход за собой. В подкасте Call Her Daddy бизнесвумен призналась, что работа стилистов и визажистов обходится в сумму превышающую миллион долларов в год.

.
