Телезвезда Ким Кардашьян тратит на уход за собой около 79 миллионов рублей в год

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла многомиллионные траты на уход за собой. На соответствующий эпизод в подкасте Call Her Daddy обратило внимание издание Page Six.

По словам бизнесвумен, работа стилистов и визажистов обходится в сумму превышающую миллион долларов в год (около 79 миллионов рублей). В пример она привела сотрудничество со знаменитым парикмахером Крисом Эпплтоном. «Мои волосы не из дешевых. Они у меня действительно хорошие», — подчеркнула предпринимательница.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла главную причину развода со скандальным рэпером Канье Уэстом. Телезвезда призналась, что последней каплей ее терпения стала эмоциональная и финансовая нестабильность. Она рассказала, что однажды Уэст раздал друзьям пять Lamborghini, которые находились в его и ее собственности.