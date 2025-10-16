Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:04, 16 октября 2025Ценности

Ким Кардашьян раскрыла многомиллионные траты на уход за собой

Телезвезда Ким Кардашьян тратит на уход за собой около 79 миллионов рублей в год
Мария Винар

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла многомиллионные траты на уход за собой. На соответствующий эпизод в подкасте Call Her Daddy обратило внимание издание Page Six.

По словам бизнесвумен, работа стилистов и визажистов обходится в сумму превышающую миллион долларов в год (около 79 миллионов рублей). В пример она привела сотрудничество со знаменитым парикмахером Крисом Эпплтоном. «Мои волосы не из дешевых. Они у меня действительно хорошие», — подчеркнула предпринимательница.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла главную причину развода со скандальным рэпером Канье Уэстом. Телезвезда призналась, что последней каплей ее терпения стала эмоциональная и финансовая нестабильность. Она рассказала, что однажды Уэст раздал друзьям пять Lamborghini, которые находились в его и ее собственности.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости