Ким Кардашьян раскрыла главную причину развода с Канье Уэстом

Отсутствие стабильности стало главной причиной развода Кардашьян с Уэстом

Телезвезда Ким Кардашьян раскрыла главную причину развода со скандальным рэпером Канье Уэстом. На соответствующий эпизод подкаста Call Her Daddy обратило внимание издание Page Six.

Знаменитость призналась, что последней каплей ее терпения стала эмоциональная и финансовая нестабильность. Она рассказала, что однажды Уэст раздал друзьям пять Lamborghini, которые находились в его и ее собственности. «Никогда не знаешь, что ждет тебя утром, и это действительно тревожное чувство. Отсутствие стабильности было серьезной проблемой», — посетовала знаменитость.

В то же время Кардашьян объяснила, что очень боялась после расставания с музыкантом потерять важные контакты в модной индустрии. «Вселенная вознаградила меня и показала, что я двигаюсь в правильном направлении. И я думаю, насколько важно обращать внимание на знаки, на жизнь, на то, что происходит, и на то, как можно принять действительно правильные решения. Я ни о чем не жалею», — заключила она.

В марте Канье Уэст назвал членов семьи Кардашьян — Дженнер секс-работниками.