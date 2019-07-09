«Очень странные дела» побили рекорд по просмотрам

Третий сезон фантастического триллера «Очень странные дела» установил внутренний рекорд Netflix по числу просмотров за четыре дня после премьеры. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса во вторник, 9 июля.

Отмечается, что аудитория шоу за первые дни превысила 40,7 миллиона аккаунтов — больше, чем любой фильм или сериал, выходивший на платформе Netflix. 18,2 миллиона пользователей уже завершили просмотр третьего сезона, который целиком появился в сети 4 июля.

Материалы по теме Русские не спасают Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять

Ранее сообщалось, что один из главных персонажей сериала «Очень странные дела», якобы погибший в финале, мог остаться в живых. Несколько намеков на это обнаружили пользователи Reddit.

Третий сезон сериала «Очень странные дела» вышел 4 июля на Netflix. Шоураннерами выступили создатели предыдущих частей, братья Даффер.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!