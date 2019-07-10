14-летняя звезда «Очень странных дел» высказалась об ориентации своего персонажа

Американский 14-летний актер Ноа Шнапп, наиболее известный по роли Уилла Байерса в сериале «Очень странные дела», высказался о сексуальной ориентации своего персонажа. Слова артиста передает The Wrap.

Внимание! Далее следуют спойлеры к сериалу «Очень странные дела»

Отмечается, что поклонники шоу увидели в одной из сцен намек на то, что Уилл Байерс — гей. Речь идет об эпизоде, в котором персонаж ссорится с друзьями из-за того, что те не хотят играть с ним в настольную игру Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы»), потому что слишком увлечены романтическими переживаниями по поводу девушек. В пылу ссоры Майк Уилер (Финн Вулфард) говорит Байерсу, что «это не его вина, что тому не нравятся девочки».

Материалы по теме Русские не спасают Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять

Шнапп отметил, что этот вопрос открыт для интерпретации фанатами, и предложил альтернативную версию: «Пока остальные персонажи развивались и росли, Уилл был заперт в одиночестве в "обратной стороне", никак не коммуницируя с друзьями и внешним миром. А когда он вернулся, он ожидал, что все будет, как раньше, как тогда, когда он был нормальным ребенком, хотел вернуться в подвал и играть в D&D».

9 июля стало известно, что третий сезон «Очень странных дел» установил внутренний рекорд Netflix по числу просмотров за четыре дня после премьеры.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!