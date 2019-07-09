Джим Керри заменил Джека Николсона в фильме «Сияние» и удивил зрителей

В сети появился отрывок из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние», в котором исполнителя главной роли Джека Николсона заменили на актера Джима Керри. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Автор канала использовал технологию Deepfake, которая позволяет смонтировать видео какого угодно содержания с участием известного человека. Нейросеть вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

Пользователи поразились тому, насколько незаметен монтаж в ролике, а также тому, как в лице Керри проглядывает мимика Николсона. Другие же юзеры начали предлагать автору попробовать другие варианты замены актеров. Кто-то попросил добавить Фредди Меркьюри в «Богемскую рапсодию», а кто-то — сделать Николсона героем сцены с носорогом в комедии «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа».

Ранее в сети появилась мрачная версия американского мультсериала «Симпсоны», в которой Барт превращается в наркозависимого агрессивного гопника, Гомер — в охранника, который ворует на работе, Мардж ругается с кассирами в супермаркете, а Лиза пытается заработать деньги игрой на саксофоне в подземном переходе, однако сталкивается с полицией.

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