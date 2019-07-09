Культура
 
Последние новости
Обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ проверят на причастность к делу Захарченко
Игрок в американский футбол разгромил магазин и поплатился
Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter
Ким Кардашьян помогла больной женщине справиться со стыдом
Стала известна реакция матери обругавшего Путина журналиста на поступок сына
Во время наводнения в Иркутской области погиб ребенок
Трамп ответил оскорблениями оскорбившему его британскому послу
В России завершили расследование дела украинских моряков
Годовалая девочка выпала из рук деда на круизном лайнере и погибла
Доказано скрещивание людей с другим видом
Новости партнеров

Джим Керри заменил Джека Николсона в фильме «Сияние» и удивил зрителей

Перейти в «Мою Ленту»

В сети появился отрывок из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние», в котором исполнителя главной роли Джека Николсона заменили на актера Джима Керри. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Автор канала использовал технологию Deepfake, которая позволяет смонтировать видео какого угодно содержания с участием известного человека. Нейросеть вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

Пользователи поразились тому, насколько незаметен монтаж в ролике, а также тому, как в лице Керри проглядывает мимика Николсона. Другие же юзеры начали предлагать автору попробовать другие варианты замены актеров. Кто-то попросил добавить Фредди Меркьюри в «Богемскую рапсодию», а кто-то — сделать Николсона героем сцены с носорогом в комедии «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа».

Ранее в сети появилась мрачная версия американского мультсериала «Симпсоны», в которой Барт превращается в наркозависимого агрессивного гопника, Гомер — в охранника, который ворует на работе, Мардж ругается с кассирами в супермаркете, а Лиза пытается заработать деньги игрой на саксофоне в подземном переходе, однако сталкивается с полицией.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Джим Керри опубликовал зашифрованную непристойность
Джим Керри удалился из Facebook из-за России
Джима Керри загадочно оправдали по делу о суициде подруги
Другие материалы рубрики
Культура00:05Сегодня

Русские не спасают

Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
14:10Сегодня

«Очень странные дела» побили рекорд по просмотрам

18:23Сегодня

Режиссер фильма о Джокере назвал причину ожидаемого недовольства фанатов

17:18Сегодня

Из дела Кевина Спейси о домогательствах к 18-летнему юноше исчезла главная улика

Культура00:25 6 июля

Токсичные отношения

Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
10:36 7 июля

Звезда Disney умерла в 20 лет

16:06Сегодня

Новый клип группы «На-На» завалили шутками про «Крота»

15:35Сегодня

Роулинг прокомментировала новость о запуске сериала по «Гарри Поттеру»

Культура00:06 1 июля

Странные дела, жара, июль

Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
12:50 4 июля

Русский актер из «Игры престолов» снимется в фильме Кристофера Нолана

14:46Сегодня

Бари Алибасов прояснил ситуацию с наследством

13:19Сегодня

В финале «Очень странных дел» нашли намек на выживание одного из главных героев

Россия
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома»
Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении
Стало известно о состоянии упавшей в обморок на встрече с Путиным студентки
Во время наводнения в Иркутской области погиб ребенок
Cтудентке стало плохо на встрече с Путиным
Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане
Все материалы
Мир
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Трамп ответил оскорблениями оскорбившему его британскому послу
Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter
Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии
Россия оценила идею восстановить памятник эсэсовцам
В боях за столицу Ливии погибли больше тысячи человек
Билл Клинтон отверг причастность к секс-торговле детьми
Все материалы
Бывший СССР
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Стала известна реакция матери обругавшего Путина журналиста на поступок сына
Грузинский премьер захотел отсутствия барьеров с Россией
В Эстонии сочли провокацией салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Медведчук раскритиковал предложение Зеленского о встрече с Путиным
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Кудрин обеспокоился возможностью регионов выполнить нацпроекты
Грузинская валюта отправилась на дно
Бизнес в России сочли опасным
Названа стоимость роскошной жизни в России
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту
Троих экстремистов посадили за подготовку терактов в Москве и Подмосковье
Российский бизнесмен распознал в краболове агента ФСБ и сел на три года
Воры в законе пожаловались главе МВД на нелегкую жизнь
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Раскрыта опасность извержения Йеллоустона после землетрясений
Доказано скрещивание людей с другим видом
В США рассказали о миссиях АС-31 «Лошарик»
Найдены подземные корабли со скелетами на борту
Все материалы
Спорт
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Футболисту «Реала» предложили 1,3 миллиона евро в неделю
Игрок в американский футбол разгромил магазин и поплатился
Сборная России по хоккею поменяет тренера
Описан первый день в тюрьме Кокорина и Мамаева
Мэйуэзер свалился от баскетбольного финта
Жан-Пьер АдамсСпящий гигант
Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
Все материалы
Культура
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Джим Керри заменил Джека Николсона в фильме «Сияние» и удивил зрителей
Режиссер фильма о Джокере назвал причину ожидаемого недовольства фанатов
Из дела Кевина Спейси о домогательствах к 18-летнему юноше исчезла главная улика
Новый клип группы «На-На» завалили шутками про «Крота»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Познер перестал считать журналистом обматерившего Путина ведущего
Пиратские сайты захотели навсегда вычеркнуть из сети
Найден способ незаметно подсматривать за пользователями Mac через камеру
Все материалы
Ценности
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Определена польза Меган Маркл для королевской семьи
Ким Кардашьян помогла больной женщине справиться со стыдом
Необычный дизайн бикини взбудоражил пользователей сети
Серена Уильямс показала голые ягодицы на обложке модного журнала
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Пьяные пассажиры загадили самолет и разозлили попутчиков
Иностранцы охладели к России
Пассажиры столкнувшихся самолетов поделились своими ощущениями
Женщина впервые полетала на самолете в 95 лет и рассказала об ощущениях
Все материалы
Из жизни
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Молодому носорогу привезли двух взрослых самок для обучения науке любви
Мужчина захотел сняться с быком и попал в больницу
Огромный питон поселился под домом и расплодился
Родители захотели узнать пол будущего ребенка и устроили пожар
Все материалы
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
УАЗ-гигант за 10 миллионов
Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?
Длительный тест Jaguar E-Pace
Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы
Honda Civic научили ездить с лодочным мотором
«Теслы» научатся быстрее «думать»
Китайского автопроизводителя JAC оштрафовали за мошенничество
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Российский депутат похвалился огромным домом и снискал одобрение в Instagram
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
Найдена самая дорогая квартира Москвы
Назван самый грязный город России
Все материалы