Джим Керри удалился из Facebook из-за России

Голливудский актер Джим Керри удалил свою страницу в Facebook в знак протеста против российского «вмешательства» в выборы президента США. Об этом артист сообщил в Twitter.

«Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что эта компания нажилась на вмешательстве России в наши выборы, и она до сих пор практически ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию», — написал Керри. Он призвал последовать его примеру других инвесторов, «которые заботятся о будущем».

Актер прикрепил к твиту рисунок основателя Facebook Марка Цукерберга с подписью «Фейкбук».

В конце января представители Facebook заявили, что во время выборов президента США в 2016 году «российские субъекты» использовали соцсеть в качестве информационного оружия, публикуя рекламу с политическим содержанием.

Тема предполагаемого вмешательства российских спецслужб в выборы в разных странах постоянно поднимается политиками и официальными лицами в США. Американские спецслужбы обвиняли Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году.

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