Джим Керри покружил вокруг журналистки и заявил о бессмысленности людей

Американский актер Джим Керри дал мрачный комментарий журналистке портала Eonline. Видеозапись интервью опубликована на YouTube.

Артист появился на вечеринке в честь Недели моды в Нью-Йорке. Сначала Керри покружил вокруг женщины, а затем заявил, что событие, на котором он присутствует, совершенно бессмысленно.

«Это не наш мир. Все это ненастоящее. А мы не имеем никакого смысла», — отметил актер и скрылся.

Джим Керри известен по ролям в таких картинах, как «Маска», «Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий» и «Вечное сияние чистого разума».