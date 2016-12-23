Джим Керри направил в суд заявление о непричастности к самоубийству подруги

Американский актер Джим Керри назвал ложными обвинения в причастности к смерти своей бывшей девушки Кэтрионы Уайт. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление артиста, которое тот подал в суд.

Керри попросил судью не учитывать в процессе тот факт, что он заразил Уайт герпесом и гонореей, так как это произошло за два года до самоубийства его подруги. Актер также отметил, что девушка упоминала о нем в двух предсмертных записках в позитивном ключе, но они не были включены в дело.

В суд на Керри подала мать Уайт Бриджид Свитман. По ее словам, девушка совершила самоубийство из-за того, что актер заразил подругу половыми инфекциями и снабжал медикаментами, чтобы заставить ее молчать.

В сентябре вдовец Кэтрионы Марк Рентон, с которым девушка состояла в браке с 2013 года, также подал в суд на актера. Он заявил, что Керри давал Уайт лекарства, от передозировки которых Уайт скончалась.

Кэтриона Уайт покончила с собой в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет после расставания с Керри. В июле была опубликована предсмертная записка девушки.

Отношения Керри и Уайт начались в 2012 году и продлились несколько месяцев. Связь возобновилась в мае 2015 года.

Джим Керри — канадско-американский актер, комик, сценарист, обладатель двух «Золотых глобусов». Известен своими ролями в фильмах «Маска», «Тупой и еще тупее», «Вечное сияние чистого разума».