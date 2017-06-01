Суд отказался закрыть дело о причастности Джима Керри к самоубийству подруги

Суд Лос-Анджелеса не стал отказываться от исков к канадско-американскому актеру Джиму Керри, в которых его обвиняют в причастности к самоубийству его бывшей девушки Кэтрионы Уайт. Об этом сообщает The Telegraph в четверг, 1 мая.

Главный судья Лос-Анджелеса Дейдра Хилл заявила, что ей нужно больше времени, чтобы разобраться в деле. Она назначила судебное заседание на 26 апреля 2018 года.

Адвокат Керри Рэймонд Буше раскритиковал иски, поданные матерью Уайт Бриджид Свитман и вдовцом девушки Марком Рентоном, с которым та состояла в браке с 2013 года. Он подчеркнул, что из исковых заявлений не ясно, обвиняют ли актера в халатности или же в умышленном доведении до самоубийства. Буше попросил суд закрыть дело.

В декабре 2016 года Керри назвал ложными обвинения Свитман и Рентона. Он попросил судью не учитывать в процессе тот факт, что заразил Уайт герпесом и гонореей.

Кэтриона Уайт покончила с собой в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет после расставания с Керри. Рентон заявил, что актер давал Уайт лекарства. По словам Свитман, Керри заразил подругу половыми инфекциями и снабжал медикаментами, чтобы заставить ее молчать.

Джим Керри — канадско-американский актер, комик, сценарист, обладатель двух «Золотых глобусов». Известен своими ролями в фильмах «Маска», «Тупой и еще тупее», «Вечное сияние чистого разума» и «Всегда говори "Да"».