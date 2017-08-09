Фильм об одержимом рисованием Джиме Керри посмотрели два миллиона человек

Документальная лента «Джим Керри: Мне нужен был цвет» набрала более двух миллионов просмотров. Ролик доступен на Vimeo.

В картине актер рассказывает о том, что в последние несколько лет стал одержим рисованием. В кадре показан процесс создания его живописных работ.

Видео: SGG / Vimeo

«Когда я только начал рисовать, я стал таким одержимым, что в моей квартире нельзя было пошевелиться — везде были картины, они торчали из-за мебели, я даже ел на них», — отмечает Керри.

Ленту, среди прочих, посмотрел баскетболист Леброн Джеймс. «Это невероятно!» — написал спортсмен в Twitter.

Шестиминутный фильм вышел три недели назад, его режиссером стал Дэвид Бушелл.

Джим Керри известен по ролям в таких картинах, как «Маска», «Тупой и еще тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий» и «Вечное сияние чистого разума».