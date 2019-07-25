Трейлер российского сериала про Чернобыль высмеяли за киноляп

В трейлере российского сериала, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС, обнаружили киноляп. Об этом сообщили пользователи Twitter.

Зрители обратили внимание на то, что у двух автомобилей, появляющихся в кадре в разных сценах, одинаковые номерные знаки.

Помимо этого интернет-пользователи высмеяли сцену с американским шпионом, который оказывается замешан в истории.

Разошедшийся по сети трейлер набрал более шести тысяч дизлайков.

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Ранее 25 июля сообщалось, что трейлер российской версии сериала «Чернобыль» слили в сеть. В комментариях к видео пользователи раскритиковали проект.

12 июля британский актер Джаред Харрис, сыгравший академика Легасова в сериале «Чернобыль» от HBO, высмеял сюжет российского сериала, согласно которому виновником катастрофы на АЭС якобы оказываются американские власти. Проект с подобным сюжетом был анонсирован телеканалом НТВ в июле 2018 года.

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